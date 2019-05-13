رياضة | شوبير: محمود الشامى هو المرشح الأول والأبرز لرئاسة لجنة الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: محمود الشامى هو المرشح الأول والأبرز لرئاسة لجنة الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والإعلامى، عبر برنامجه الإذاعى، أن محمود الشامى هو الأقرب والأبرز لرئاسة لجنة الأندية الموسم المقبل.

وسيقوم اتحاد الكرة بتحديد موعد إنتخابات رئيس للجنة الأندية، أخر الشهر المقبل، وهى التى ستدير مسابقة الدورى المصرى.

ويذكر أن محمود الشامى قد رشح أكثر من مرة رئيسا للجنة الأندية وكان عضو لمجلس إدارة اتحاد الكرة من قبل أكثر من دورة.