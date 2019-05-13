رياضة | هازارد في ريال مدريد.. اعرف موعد الإعلان وقيمة الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد في ريال مدريد.. اعرف موعد الإعلان وقيمة الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، اليوم الإثنين عن إتمام صفقة انتقال إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد مشيرةً إلى أن موعد الإعلان سيتأجل إلى ما بعد نهائي الدوري الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد سوف يعلن رسمياً عن وصول هازارد بعد نهائي دوري أوروبا الذي سيلعبه اللاعب البلجيكي مع تشيلسي ضد أرسنال في 29 مايو، بمبلغ يصل إلى 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذه هي قصة رغبة مشتركة وشك أن تبدأ بين هازارد وزين الدين زيدان، فلا شيء يمنع اليوم اللاعب البلجيكي من الانضمام إلى المدرب الفرنسي في ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الناديين قبل عدة أسابيع، يجب أن يكون مبلغ النقل حوالي 100 مليون يورو، وهو مبلغ لطيف للاعب في نهاية العقد مع تبقي عام واحد فقط والذي لم يستجب لعروض التجديد المقدمة من البلوز في الأشهر الأخيرة.