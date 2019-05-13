رياضة | شوبير: الكشف عن التميمة الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية وكذلك الأغنية الافتتاحية للبطولة الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: الكشف عن التميمة الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية وكذلك الأغنية الافتتاحية للبطولة الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والإعلامى الكبير، أن اللجنة المنظنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، سوف تعلن عن التميمة الخاصة لبطولة أمم إفريقيا الأسبوع المقبل.

كما أكد أيضا شوبير أن الكشف عن الأغنية الافتتاحية للبطولة سوف يكون الأسبوع النقبل بجانب التميمة.

ويذكر أن مصر ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.