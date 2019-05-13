رياضة | سر إنقلاب جروس على أيمن حفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر إنقلاب جروس على أيمن حفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك السبب وراء إنقلاب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على أيمن حفني صانع الألعاب واستبعاده نهائيًا من مباراة الداخلية بالأمس ببطولة الدوري.

وأكد المصدر أن أيمن حفني عقب مباراة وادي دجلة التي اقيمت يوم الخميس الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد وبمجرد دخوله إلى غرفة خلع الملابس بعد اللقاء قام بمهاجمة جروس بشكل كبير وقال له "أنت ظالم" وانفجر غاضبًا أمام كل اللاعبين، وتابع اللاعب "أنا صبرت واستحملت كتير حرام عليك"، وذلك بعدما كان يمني النفس بالحصول على فرصته لكن جروس رفض الدفع به وأبقاه على دكة البدلاء.

جروس قام باستبعاد أيمن حفني من مباراة الأمس أمام الداخلية كقرار تأديبي للاعب وسط غموض شديد حول مستقبله مع الفريق بسبب توتر العلاقة مع المدرب ودخولها إلى طريق مسدود