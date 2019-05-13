انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم صفقة هازارد.. وهذا موعد إعلانها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 06:51 مساءً - توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع إدارة تشيلسي الإنجليزي، يقضي بحصول الأول على خدمات صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الاثنين، أن الاتفاق تم بين الناديين الإسباني والإنجليزي، ولكن الإعلان الرسمي تم تأجيله، بعد مشاركة اللاعب مع فريقه في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ويلتقي تشيلسي وجاره اللدود آرسنال في نهائي البطولة القارية الثانية، المقررة إقامته في العاصمة الأذرية باكو، في الـ29 من مايو الجاري.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن صفقة انتقال نجم المنتخب البلجيكي إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" سوف تكلف خزائن النادي الملكي 100 مليون يورو، في حين أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن عقد هازارد (28 عاماً) مع الفريق الأبيض سوف يمتد لستة مواسم كاملة.

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وينتهي عقد النجم البلجيكي مع تشيلسي صيف العام المقبل، وهو ما دفع إدارة النادي اللندني إلى الموافقة على رحيله إلى مدريد؛ خشية من مغادرته مجاناً شتاء عام 2020.

وشارك اللاعب، الذي فاز بجائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (15 هدفاً)، من على مقاعد البدلاء خلال تعادل فريقه سلبياً مع ليستر سيتي، في الجولة الأخيرة من "البريميرليغ".

وقال هازارد عقب المباراة إنه اتخذ قراره، وأبلغ إدارة النادي به قبل أسابيع، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأمر لا يقتصر عليه وحده فحسب.

يشار إلى أن النادي الملكي أبرم بالفعل صفقتي التعاقد مع المدافع البرازيلي لبورتو البرتغالي إيدير ميليتاو مقابل 50 مليون يورو، ومهاجم سانتوس الواعد رودريغو جويس مقابل 45 مليون يورو.