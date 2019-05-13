"مطبخ الكابتن" .. الجمبرى على طريقة نجمة الكرة الشاطئية...

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جدة - عمرو شويل يقدم "الخليج 365"، فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة إحدى نجمات الرياضة. ويقدم فقرة مطبخ الكابتن اليوم دعاء الغباشى نجمة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية ونادي الشمس والتى قدمت طريقة عمل جديدة للجمبرى على الطريقة التالية :- المقادير :- كيلو جمبرى . 3 حبات طماطم . 2 فلفل رومى . Advertisements 5 فصوص ثوم . معلقتين ليمون . توابل مشكلة . طريقة التحضير إحضار طاسة مع وضع زيت وتسخينه قليلا ويراعى إضافة المقادير بطريقة مسلسلة حيث نبدأ بالفلفل ثم الطماطم ثم الثوم ثم الليمون ويتم رش التوابل في النهاية وبعد الانتهاء من وضع جميع المقادير وتغطيتها جيدا وقبل أن تقترب على النضح يتم إضافة مرقة .

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