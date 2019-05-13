التنس الأرضي يعلن الجهاز الفنى لمنتخبي الناشئين والناشئات...

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جدة - عمرو شويل التنس الأرضي يعلن الجهاز الفنى لمنتخبي الناشئين والناشئاتقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور إسناد تدريب منتخب الناشئين و الناشئات إلى الثنائى عمرو رضا وعماد مصيلحى، على أن يكون حسني فؤاد مستشارا فنيا للمنتخب .
ويستعد منتخب الناشئين للمشاركة فى البطولة الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم والتي تقام في شهر يونيو المقبل بالكونغو.
يذكر أن عمرو رضا كان يقود تدريب منتخب الأردن وحقق معه العديد من البطولات أهمها الفوز ببطولة غرب آسيا والصعود لكأس العالم بالسويد وبالنسبة لعماد مصيلحى فكان رئيسا لجهاز الطاولة بالزمالك.
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