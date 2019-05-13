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جدة - عمرو شويل الأثقال يستدعى 6 لاعبين لبطولة العالم تحت 20 سنة

أعلن مسئولو إتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب عن قائمة لاعبى المنتخب المقرر أن تشارك فى بطولة العالم تحت 20 سنة خلال الفترة من 2 و حتى 8 يوليو القادم فى فيجى .

و تضم قائمة اللاعبين كلا من عبد الله جلال و أحمد عاشور و أحمد مجلى و أحمد كامل، فضلا عن اللاعبين نعمة سعيد و رانيا عزت .

ومن جانبه قال محمود محجوب أن المنتخب يتواجد حاليا فى معسكر بأحد دارات مدينة نصر تحت قيادة المدير الفنى محمد موسى .