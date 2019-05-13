شكرا لقرائتكم إشبيلية يعترض على موعد مباراته الختامية في "الليغا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى نادي إشبيلية الإسباني يوم الاثنين اعتراضه الشديد على موعد إقامة مباراته في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإسباني "الليغا" التي يستضيف خلالها منافسه أتلتيك بيلباو يوم السبت المقبل في الساعة الرابعة والربع عصرا.

وقال النادي الإسباني في بيان له: إشبيلية إف سي يود أن يبدي اعتراضه المطلق على الموعد الذي اختارته رابطة الدوري الإسباني لإقامة مباراة الجولة الأخيرة في المسابقة، لقد وصلت هذه الشكوى إلى رئيس الرابطة خافيير تيباس من خلال رئيس نادي إشبيلية خوسيه كاسترو.

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وأوضح إشبيلية في بيانه أنه رغم إدراكه لأن هناك أسبابا تتعلق بالبث على المستوى العالمي هي التي تقف وراء هذا الموعد الصعب، بالإضافة إلى ضرورة إقامة مباريات الجولة الأخيرة في المسابقة في موعد واحد لأن نتائجها ستكون فاصلة في تحديد المتأهلين للبطولات الأوروبية، يصر في الوقت نفسه أن درجات الحرارة في مدينة إشبيلية ستكون مرتفعة للغاية في ذلك الموعد عن نظيرتها في خيتافي وبرشلونة وبلد الوليد، وهو ما يضر بالنادي وجماهيره.

وشدد النادي الإسباني على ضرورة تأخير موعد المباريات الفاصلة في تحديد هوية المتأهلين للبطولات الأوروبية لكي تقام في ظروف مواتية للجميع بدون وجود مشكلة ارتفاع درجات الحرارة، معربا في الوقت عن أسفه لإغفال رأيه في هذا الموضوع من قبل الجهات المعنية.

ورغم ذلك، أكد إشبيلية في بيانه أنه يثق في أن "الليغا" ستقوم بتغيير موعد المباريات لكي يتناسب مع الظروف المناخية من أجل مصلحة اللاعبين والجماهير على حد سواء.