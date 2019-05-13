شكرا لقرائتكم نوير: أعمل بجد من أجل المشاركة أمام فرانكفورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مانويل نوير حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونخ يوم الاثنين أنه ربما سيظل غائبا عن الفريق بسبب استمرار معاناته من الإصابة في ربلة الساق "السمانة"، خلال لقاء فريقه مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت.

ويلتقي بايرن مع فرانكفورت في المرحلة الأخيرة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، حيث يسعى الفريق البافاري لحصد النقاط الثلاث من أجل التتويج باللقب للموسم السابع على التوالي.

وقال نوير خلال مشاركته في إحدى الفعاليات التي جرت اليوم بمدينة ميونخ، حيث حصل خلالها على ميدالية ولاية بافاريا لمشاركاته الاجتماعية :لا أعرف ما إذا كان سيمكنني المشاركة أمام فرانكفورت أم لا. إنني أعمل بجد للحاق بالمباراة.

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وغاب نوير عن الملاعب منذ إصابته في مباراة بايرن مع فورتونا دوسلدوف في 14 أبريل الماضي، ليشارك الحارس البديل سفين أولريتش في المباريات الخمس الأخيرة للفريق، وهو يبدو الأوفر حظا للمشاركة أيضا في اللقاء القادم أمام فرانكفورت يوم السبت القادم، حال عدم جاهزية نوير.

وكان نوير يأمل في التعافي والمشاركة في لقاء الفريق الأخير أمام مضيفه لايبزغ يوم السبت الماضي في الدوري.

ويتصدر بايرن الترتيب، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منافسه العتيد بوروسيا دورتموند، ويعتقد نوير أن فريقه سيحافظ على الصدارة وسيتوج باللقب. وشدد نوير: إنني على ثقة من قدرة بايرن على الفوز بالبطولة.

وعقب انتهاء مشواره في بطولة الدوري، يستعد بايرن لمواجهة لايبزغ مجددا في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك ألمانيا يوم 25 مايو الجاري بالملعب الأولمبي في العاصمة برلين.