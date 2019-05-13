شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رفع الكاف الإيقاف عن مرتضى منصور والاكتفاء بالغرامة المالية.

الكاف يرفع الإيقاف عن مرتضى منصور ويكتفى بالغرامة المالية

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفع الإيقاف عن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والاكتفاء بالغرامة المالية التى تم توقيعها عليه.

الأهلى يكشف تفاصيل المفاوضات مع كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى

كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن التوجولى لابا كودجو، مهاجم نهضة البركان المغربى، معروض على إدارة النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، ولكن لم يتم اتخاذ أى خطوات فى ملف انضمامه حتى هذه اللحظة.

اتحاد الكرة يرفض إيقاف الحكم أمين عمر بعد شكوى سموحة

رفضت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة توقيع أى عقوبات على أمين عمر حكم مباراة الأهلى وسموحة الأخيرة فى الدورى والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف فى الدقيقة 98.

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ناصر ماهر يعود لتدريبات الأهلى قبل مواجهة إنبى

ينتظم ناصر ماهر، لاعب الأهلى، فى مران الفريق الذى يقام مساء اليوم، الاثنين، على ملعب التتش، استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها مساء الخميس المقبل.

ضياء عبد الصمد مديراً فنياً للداخلية خلفاً لعلاء عبد العال

قرر مجلس إدارة الداخلية تعيين ضياء عبد الصمد مديراً فنياً للفريق الكروى خلفاً لعلاء عبد العال الذى تقدم باستقالته مساء أمس بعد الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف وهبوط الفريق رسمياً لدورى القسم الثانى، بعدما احتل المركز قبل الأخير للدورى برصيد 27 نقطة.

الزمالك يضاعف المكافآت للتتويج باللقب الأفريقى أمام نهضة بركان

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل السفر نهاية الأسبوع الجارى للمغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية، لتأكيد ثقته بهم على تحقيق الفوز والتتويج باللقب الأفريقى

اتحاد الكرة يفتح القيد أواخر يوليو بسبب البطولات الأفريقية

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على فتح باب الانتقالات الصيفية نهاية شهر يوليو المقبل من أجل السماح للأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية بقيد الصفقات الجديدة قبل إغلاق القيد الأفريقي يوم 5 أغسطس.