شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. الفراعنة فطروا على راقصي السامبا في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

أقيمت مباراة مصر والبرازيل على ملعب ميلينيوم ستاديوم بإنجلترا يوم الخميس 26 يوليو 2012، الموافق 7 رمضان عام 1433، فى افتتاح دورة الالعاب الاوليمبية.

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جاء الشوط الأول صادماً للغاية، وتقدم البرازيل بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم، رفاييل دا سيلفا فى الدقيقة 17، و لياندرو دامياو فى الدقيقة 20، و نيمار فى الدقيقة 30.

وفى الشوط الثانى، جاء تألق المنتخب الوطنى بعد نزول محمد صلاح ليسجل المنتخب المصرى هدفين عن طريق أبوتريكة فى الدقيقة 52، وصلاح فى الدقيقة 76، ويضيع عدة فرص كان أبرزها فرصتين مؤكدتين لصلاح ، لينتهى اللقاء بفوز السليساو على الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وإحراج المنتخب المصرى نظيره البرازيلى بشكل كبير.