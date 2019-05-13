اخبار الرياضه

الأثقال يشارك فى بطولة العالم تحت 20 سنة بـ4 لاعبين ولاعبتين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال يشارك فى بطولة العالم تحت 20 سنة بـ4 لاعبين ولاعبتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو إتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب عن قائمة لاعبى المنتخب المقرر أن تشارك فى بطولة العالم تحت 20 سنة خلال الفترة من 2 و حتى 8 يوليو القادم فى فيجى .

و تضم قائمة اللاعبين كلا من عبد الله جلال و أحمد عاشور و أحمد مجلى و أحمد كامل، فضلا عن اللاعبين  نعمة سعيد و رانيا عزت .

ومن جانبه قال محمود محجوب ان المنتخب يتواجد حاليا فى معسكر تحت قيادة المدير الفنى محمد موسى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأثقال يشارك فى بطولة العالم تحت 20 سنة بـ4 لاعبين ولاعبتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا