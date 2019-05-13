شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال يشارك فى بطولة العالم تحت 20 سنة بـ4 لاعبين ولاعبتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو إتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب عن قائمة لاعبى المنتخب المقرر أن تشارك فى بطولة العالم تحت 20 سنة خلال الفترة من 2 و حتى 8 يوليو القادم فى فيجى .
و تضم قائمة اللاعبين كلا من عبد الله جلال و أحمد عاشور و أحمد مجلى و أحمد كامل، فضلا عن اللاعبين نعمة سعيد و رانيا عزت .
ومن جانبه قال محمود محجوب ان المنتخب يتواجد حاليا فى معسكر تحت قيادة المدير الفنى محمد موسى .
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