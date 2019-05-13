شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين فى معسكر موسكو للسيف بعد استبعاد عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينتظم منتخب سلاح السيف فى معسكر تدريبى خارجى اعتبارا من الغد بالعاصمة الروسية موسكو ، يستمر لمدة عشرة ايام استعدادا للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى للرجال والسيدات التى ستقام فى موسكو ايضا خلال الفترة من 24 الى29 مايو الجارى .

ويضم المعسكر كل من اللاعبين واللاعبات زياد السيسي و مهاب سامر واحمد عمرو ومصطفى ايمن وندى حافظ ونور منتصر ولينا محمد محمود فيما تم استبعاد اللاعب محمد عامر من المعسكر والبطولة بسبب الاصابة .

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ومن جانبه أكد رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بأن استبعاد محمد عامر جاء بسبب اصابته الاخيرة خلال مشاركته فى بطولة كأس العالم بمدريد وهى عبارة عن قطع فى انكل القدم ما يتطلب عدم الحركة لمدة ثلاثة اسابيع على الاقل .

و تابع الحسينى ان منتخب سلاح السيف استطاع الحفاظ على مكانه الطبيعى فى بطولة كأس العالم الاخيرة بالنواجذ ضمن قائمة افضل 16 فريقا واحتلال الترتيب الخامس عشر بالبطولة ، مشيرا إلى أن المنتخب اجتاز دور ال32 للبطولة رغم الظروف الصعبة المفاجئة بخوض مبارياته بدون وجود لاعب احتياطي اثر اصابة اللاعب محمد عامر فى منافسات الفردى وهو واحد من افضل عناصر الفريق وورقة أساسية ضمن تشكيلته وهو ما دعا لتأثر أداء الفراعنة بغيابه.

و اشار الحسينى إلى انه فى المجمل ما تحقق نتيجة جيدة فى بطولة كأس العالم ويمثل خطوة إيجابية نحو اقتراب فريق سلاح السيف الذى يسير بخطى ثابتة من التأهل إلى طوكيو 2020 واللحاق بمنتخب سلاح الشيش .