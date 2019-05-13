شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. نجمة الطائرة الشاطئية دعاء الغباشى تقدم طريقة عمل الجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة النجمات فى الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن أيضا يشاركن فى أعمال المنزل، خاصة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ولذلك حرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم دعاء الغباشى لاعبة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية ونادى الشمس، والتى سوف تقدم طريقة عمل الجمبرى فى الوصفة التالية: المقادير: كيلو جمبرى 3 حبات طماطم Advertisements 2 فلفل رومى 5 فصوص ثوم معلقتين ليمون توابل مشكلة طريقة التحضير: إحضار طاسة مع وضع زيت مع إضافة جميع المقادير على بعض وقبل أن تقترب على النضج تتم إضافة مرقة.

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