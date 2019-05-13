شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجهز بدائل عمر صلاح بعد "ورطة" حراسة المرمى فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على تدريب لاعب أو اثنين من لاعبى الفريق الأبيض على مركز حراسة المرمى، استعدادا لموقعة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بالمغرب، وذلك بعدما أصبح عمر صلاح، الحارس الثالث بالأبيض، هو الحارس الوحيد فى المباراة المقبلة.

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يأتى على رأس لاعبى الزمالك المرشحين لخوض تدريبات الحراس عمر السعيد، مهاجم الفريق، خاصة بعدما شارك لدقائق فى هذا المركز، خلال مباراة النجم الساحلى التونسى، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية، بعد تعرض محمود جنش، حارس الأبيض، للطرد قبل نهاية المباراة بدقائق.

وجاء تفكير جروس فى تدريب أحد لاعبى الزمالك على مركز حراسة المرمى تحسبًا لحدوث أى موقف خلال مباراة الفريق أمام نهضة بركان، وذلك بعد إصابة عماد السيد، حارس الفريق بكسر فى إصبع اليد، الأمر الذى سيحتاج لخضوع الحارس لتدخل جراحى لرد الكسر وتثبيته، وذلك بعد خروجه مصابًا من مباراة الأبيض أمام الداخلية، التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.