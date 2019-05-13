حمادة طلبه يقود دفاع بتروجت أمام سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود حمادة طلبة مدافع بتروجت لقيادة دفاع الفريق أمام سموحه فى اللقاء المقبل بينهما المقرر له الثلاثاء بعد المقبل فى الجولة الـ33 للدورى . وقد غاب طلبة عن مواجهة فريقه الماضية أمام طلائع الجيش والتى انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل للاشئ ووضح تأثيره على الخط الخلفى للفريق البترولى . ويحتل بتروجت المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة ويحتاج للفوز فى إحدى المباراتين المقبلتين أمام سموحه والمقاولون العرب لضمان البقاء بالدورى .

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