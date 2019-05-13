شكرا لقرائتكم خبر عن التأشيرة تهدد مشاركة ثنائى التايكوندو ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الثنائى محمد أيمن وأحمد وائل، لاعبا منتخب التايكوندو مهددان بالغياب عن المشاركة فى بطولة العالم التى تقام بمانشستر الأسبوع الحالى. ويشارك منتخب التايكوندو فى بطولة العالم فى الفترة من 15 إلى 21 مايو الحالى برئاسة كريم شبانة عضو مجلس الإدارة. ويواجه اللاعبان صعوبة فى الحصول على التأشيرة للحاق بالمنتخب، حتى يتمكنان من المشاركة فى منافسات البطولة وسط محاولات من مسئولى اتحاد التايكوندو لحل الأزمة.

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