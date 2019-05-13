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الأهلى يجهز صالح جمعة لمواجهة إنبى بالحقن المُسَكِّنَة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى من ىلام شديدة فى ذراعه، بعد مشاركته فى مواجهة سموحة أول أمس السبت فى بطولة الدورة العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وسقط صالح جمعة على ذراعه فى الشوط الأول بمواجهة سموحة، ليقوم خالد محمود طيب الفريق بمنحه حقنة مسكنة فى ظل اصرار اللاعب على استكمال المباراة، ولازال صالح جمعة يعاني من الام فى الذراع الأمر الذي يستدعي حصوله على حقن مسكنة للتغلب على الآلام قبل مواجهة انبي المرتقبة.

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