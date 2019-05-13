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شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: صدور حكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة التكميلية "كذبة كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، على الأنباء التى ترددت أمس حول صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم ببطلان الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة والتى أسفرت عن فوزه ودينا الرفاعى بعضوية الجبلاية.
وكتب أحمد شوبير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "ما تم تداوله أمس بخصوص بطلان الانتخابات التكميلية كذبة كبيرة.. وتم مد أجل الحكم ليوم 26 مايو بخصوص (الشق المستعجل).. وحتى فى حالة إقرار البطلان يتم إعادة الأمر للشق الموضوعى".
شوبير
يذكر أن أحمد شوبير فاز بمنصب نائب الرئيس بعد حسمه مقعد عضوية الجبلاية.
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