شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة يكرم فريق الصالات بعد فوزه بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام مجلس إدارة مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، حفل تكريم لفريق كرة الصالات بالنادي بعد فوزه ببطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي والموسم السادس في تاريخه.

وقام رئيس المقاصة بتكريم خالد محمود المدير الفني للفريق ، وعلي جلال المشرف العام ، وجميع اللاعبين .

وأشاد محمد عبد السلام ، بإنجاز فريق صالات المقاصة خلال الموسم الحالي، والتفوق على منافسين مميزين أمثال الإسماعيلي والشرطة والبنك الأهلي وميت عقبة ، مشيرا إلى أن المقاصة هو الداعم الأساسي لمنتخب الصالات الأول والشباب بالعديد من اللاعبين .

وأوضح رئيس المقاصة ، بأن تطبيق السياسة الإحترافية النموذجية ، وراء النجاحات المحلية والقارية لكرة الصالات بالنادي ، والتي أسفرت عن حصول الفريق على المركز الرابع في بطولة كاس العالم للأندية ابطال القارات بالبرازيل في عام 2015 ، والتتويج بلقب بطولة العالم للأندية بالكويت في عام 2014.

Advertisements

وقال خالد محمود المدير الفني لصالات المقاصة : هدفنا في المرحلة المقبلة هو الفوز بلقب كأس العالم للأندية ، خاصة وأن الدعم والإمكانيات المتوفرة من جانب ادارة المقاصة ، تتيح تحقيق القاب عالمية وتمثيل الكرة المصرية بالمحافل القارية بطريقة مشرفة ومميزة.



رئيس المقاصة يكرم فريق الصالات بالنادى