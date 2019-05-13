سوبر كورة.. هل يعطل الامتحان الجامعى حارس الزمالك الوحيد عن نهائى الكونفدرالية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، فى ورطة قبل مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب، بعد إصابة عماد السيد الحارس البديل وغيابه لمدة تقترب من 6 أسابيع وغياب محمود جنش عن اللقاء القادم للإيقاف وسيحرس مرمى الفريق فى اللقاء القادم حارس الفريق الثالث عمر صلاح. Advertisements

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