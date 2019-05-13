فيديو.. ماذا فعل اللاعبون المصريون عندما تحولوا إلى حراس مرمى بـ"الصدفة"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على تجهيز بدلاء لعمر صلاح حارس الفريق الثالث، وذلك من اللاعبين حيث سيخضع عمر السعيد مهاجم الأبيض ولاعب آخر لتدريبات على مركز حراسة المرمى، لحل الأزمة التى لحقت بالفريق الأبيض قبل مباراته أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بالمغرب، وذلك بعدما أصبح عمر صلاح، الحارس الثالث بالأبيض، هو الحارس الوحيد فى المباراة المقبلة ويرغب الجهاز الفنى للزمالك بتأمين الأمر حال حدوث أى شىء طارئ خلال المباراة.

جاءت الأزمة بعد تأكد غياب عماد السيد، حارس الفريق، عقب إصابته بكسر فى أحد أصابع اليد، خلال مباراة الداخلية، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليصبح الأبيض فى ورطة حيث سيغيب محمود جنش، حارس الأبيض، عن مواجهة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية بعد إيقافه عقب تعرضه للطرد أمام النجم الساحلى التونسى، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا قدم اللاعبين عندما حولهم "القدر" لحراس مرمى بـ"الصدفة" فى المباريات المصيرية.

يعتبر عادل المأمور حارس نادى الزمالك السابق ومنتخب مصر الأسبق، من أفضل الحراس فى تاريخ الكرة المصرية إلا أن الكثيرين لا يعرفون أنه بدأ حياته كمهاجم قبل أن تقوده الصدفة لمركز حراسة المرمى، وذلك عندما كان يلعب لنادى المياه بالعباسية وقبل أن يشتريه الراحل علاء الحمولى بمبلغ 2000 جنيه، عام 1975.

وكان عادل المأمور يلعب مهاجما وأثناء مباراة ودية بين نادى المياه والزمالك أصيب حارس المرمى الأساسى، وكان الفريق قد استنزف تغييراته فارتدى المأمور قميص حارس المرمى وحرس مرمى نادى المياه فى هذه المباراة ببراعة فاشتراه الحمولى لنادى الزمالك كحارس مرمى.

اشترك عادل المأمور فى دورة الألعاب الأوليمبية بلوس أنجلوس وذلك عام 1984 وبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 فى نيجيريا.

يعد شادى محمد، قائد الأهلى الأسبق، هو صاحب أشهر لقطة للاعبى الكرة المصرية الذين تحولوا لحراس مرمى خلال سير المباريات، وذلك بنهائى كأس مصر موسم 2004 فى مواجهة المقاولون العرب، حين أصيب أمير عبد الحميد حارس الأهلى عقب استنفاد الفريق تبديلاته الثلاثة، ليرتدى شادى القفاز ويسكن شباكه هدف فوز الذئاب باللقب فى واقعة شهيرة.

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وفى عام 2012، خلال مباراة للأهلى والإنتاج الحربى، أشهر الحكم مدحت الحوفى، بطاقة حمراء لحارس فريق الإنتاج الحربى نادر سعد بعد اعتراضه على قراراته، فى الدقيقة 95، ليحرس المرمى لاعب الفريق مدحت رمضان فى بقية الوقت بدل الضائع، وانتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

اضطر رامى صبرى، قائد دفاع فريق نادى إنبي، للمشاركة كحارس مرمى خلال الدقائق الأخيرة من عمر مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى بمنافسات الدور الثانى للدورى المصرى الممتاز فى الموسم الحالى 2018-2019، بعدما تلقى عمرو حسام، حارس الفريق البترولى، البطاقة الحمراء عقب إجراء الفريق التغييرات الثلاثة.

اضطر المهاجم الإيفوارى أوسو كونان لحراسة مرمى فريق طلائع الجيش فى مباراته أمام أسوان بعد طرد عماد السيد حارس مرمى الزمالك الحالى والجيش السابق، ونفاد تغييرات الفريق العسكرى، حيث تواجد كونان فى حماية عرين الفريق لمدة 3 دقائق فى الوقت بدل الضائع ولم تصل إليه أى كرة خطيرة، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

كما ارتدى هانى سعيد، مدافع مصر المقاصة، قفاز حراسة المرمى وحرس عرين مصر المقاصة عقب حصول مصطفى كمال على البطاقة الحمراء فى مباراة فريقه أمام الداخلية فى الدورى موسم 2013-2014.