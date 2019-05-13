شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يغادر لبلاده فى إجازة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على منح اجازة للمهاجم الناميبى " بنسون شيلونجو " لمدة 4 أيام وذلك بناءًا على طلبه لظروف أسرية. Advertisements وغادر اللاعب بالأمس لبلاده على أن يعود للتدريبات ضمن صفوف الفريق اعتبارا من الأربعاء المقبل. ويستعد الدراويش لملاقاة الداخلية الجمعة المقبل بالسويس لحساب الأسبوع الــ33 بمسابقة الدورى المحلى.

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