شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يطير إلى السعودية لأداء العمرة ويعود الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة صباح اليوم المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، متوجها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، على أن يعود أبو ريدة يوم الجمعة المقبل.

واصطحب أبو ريدة معه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم، والذى كان يتواجد فى مصر خلال الأيام الماضية لمتابعة استعدادات مصر لأمم أفريقيا بجانب حضور اجتماعات المكتب التنفيذى للكاف.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.