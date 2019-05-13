شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يطير إلى السعودية لأداء العمرة ويعود الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة صباح اليوم المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، متوجها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، على أن يعود أبو ريدة يوم الجمعة المقبل.
واصطحب أبو ريدة معه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم، والذى كان يتواجد فى مصر خلال الأيام الماضية لمتابعة استعدادات مصر لأمم أفريقيا بجانب حضور اجتماعات المكتب التنفيذى للكاف.
يذكر أن مصر تستضيف بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر هانى أبو ريدة يطير إلى السعودية لأداء العمرة ويعود الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.