شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح مدرب حراس المنتخب الأوليمبى لعمر صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، أنه لا خوف إطلاقا على الزمالك خلال مواجهته المقبلة أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب الكونفدرالية الأفريقية عندما يحرس عمر صلاح مركز حراسة المرمى.

ويغيب محمود جنش الحارس الأساسى للزمالك عن مواجهة نهضة بركان بعد طرده فى لقاء النجم الساحلى الأخير فى الدور قبل النهائى للبطولة، فى الوقت الذى يغيب فيه عماد السيد الحارس الثانى بعد إصابته بالأمس بكسر فى إصبعه بلقاء الداخلية.

وأضاف عبد الكريم لـ"الخليج 365" أنه يدرك إمكانيات عمر صلاح جيدا، بعدما استلمه فى سن الـ14 عاما عندما كان يعمل مديرا فنيا لقطاع حراس المرمى بالزمالك، وظهر أن الحارس يمتلك إمكانيات فنية عالية وتم تصعيده للفريق الأول اكثر من مرة إلا أنه ابتعد نظرا لتواجد الثلاثى أحمد الشناوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل وقتها، وكان لا بد من رحيل أحدهم.

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وكشف مدرب حراس المنتخب الأوليمبى أن آخر مباراة خاضها عمر صلاح كانت مع المنتخب الأوليمبى أمام هولندا فى شهر مارس الماضى ورغم امتلاك الطواحين للاعبين جيدين يشاركون من الأندية الكبرى بالدوريات الأوروبية إلا أنه ظهر بشكل جيد.

وأشار أسامة عبد الكريم أنه لا بد من الآن أن يقوم الجهاز الفنى للزمالك من الآن برفع الضغط من على الحارس الشاب تماما، وأن يبدأ اللاعب نفسه بمعايشة الحدث بمشاهدة العديد من مباريات نهضة بركان، وأن يقوم الجهاز المعاون لجروس بتقطيع بعض الكرات الخطرة للفريق المغربى وإعطائها للحارس لمشاهدتها بمفرده.

كما يجب على مدرب حراس مرمى الزمالك أن يقوم بعمل وحدات تدريبية، خاصة لكل الكرات التى يتميز بها لاعبو نهضة بركان المغربى.