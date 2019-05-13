سوبر كورة.. أساطير ارتدوا القميص رقم 8 فى ملاعب كرة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف أساطير كرة القدم قيمة كبيرة وبصمة استثنائية على أرقام القمصان التى ارتدوها خلال مسيرتهم الكروية مع الأندية الكبرى فى العالم أو منتخبات بلادهم، بعدما حققوا إنجازات لا تنسى وقدموا مستويات رائعة قادتهم نحو حفر أسمائهم بحروف من ذهب. Advertisements لمعرفة أساطير ارتدوا القميص رقم 8 اضغط هنا

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