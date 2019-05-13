ماذا قالت «ديلي ميل» عن تألق مكة محمد صلاح؟.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توج النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة هداف الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، برصيد 22 هدفا، مشاركة مع زميله بالفريق، السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إميريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال بنفس الرصيد.

محمد صلاح، حل على الحذاء الذهبي بعد انتهاء مباراة فريقه امام وولفرهامبتون، والتي انتهت بفوز الريدز 2 / صفر، واحتفل برفقة زوجته، وابنته مكة التي خطفت الأنظار بمداعبتها للكرة حتى تقدمت وأودعت الكرة داخل الشباك على ملعب “الأنفيلد”.

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صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ألقت الضوء على “مكة” محمد صلاح التي أثارت إعجاب جماهير ليفربول أثناء تتويج والدها بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف، مشيرة إلى إن مكة حظيت باستقبال حافل من جانب جماهير ليفربول التي احتفلت بالطفلة، رغم خسارة لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي.

وأضافت “يبدو أن نادى ليفربول باتت له نجمة في المستقبل هي مكة ابنة محمد صلاح، بعدما سجلت هدفاً في ملعب “أنفيلد” في الوقت الذي ظهرت فيه علامات السعادة على اللاعب.

يشار إلى أن ليفربول رغم فوزه على ولفرهامبتون بهدفين دون مقابل؛ إلا أنه حصل على مركز الوصافة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة.