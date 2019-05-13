جماهير برشلونة تحاصر منزل إيفان راكيتيتش بسبب صور الأزمة.. واللاعب يعتذر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، كما هائلا من الانتقادات بسبب صور التقطت له خلال احتفال بمدينة إشبيلية، مقر النادي السابق للاعب، وذلك بعد يوم واحد من الخسارة المذلة لبرشلونة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة.

عدد من المشجعين المتعصبين لفريق برشلونة الإسباني، كانوا قد تجمعوا أمام منزل إيفان راكيتيتش، في تظاهرات بعدما بدر من اللاعب عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

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صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أنّ عددا من الجماهير تظاهر أمام منزل اللاعب وطلبوا منه احترام الفريق والتركيز في المباريات المتبقية من الموسم، مشيرة إلى أن اللاعب خرج للجمهور واعتذر لهم مؤكدًا أنّه اضطر للسفر لأسباب عائلية كما طلب من هؤلاء الذين التقطوا الصور حذفها.

كما أشارت إلى أنّ اللاعب أبدى اهتمامه بما حدث، مؤكدا أنّه سوف يقدم كل ما لديه في الفترة المتبقية من الموسم.. بعدما ولامت جماهير الفريق لاعبها بسبب ما بدا عليه من مرح وسعادة في الصور التي ظهر بها خلال الاحتفال، بينما كان عشاق النادي يتألمون بعد الخروج المهين من البطولة الأوروبية.