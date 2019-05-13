“حمدالله” يوجه رسالة لجماهير النصر قبل موقعة الحسم

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

حرص المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم وهداف فريق النصر، على توجيه رسالة لجماهير ناديه، قبل المباراة

المرتقبة أمام الباطن يوم الخميس القادم في المرحلة الأخيرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

ويسعى النصر للفوز بالنقاط الثلاث على الباطن في المباراة التي ستجرى بالرياض من أجل التتويج بلقب المسابقة هذا الموسم، دون النظر لنتيجة مباراة منافسه الهلال مع ضيفه الشباب، التي ستجرى في نفس التوقيت.

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وكتب “حمدالله” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “جمهور الشمس العالمي، بكم كنا وبكم سنكون، نريد رؤية 60 ألف مشجع يوم الخميس إن شاء الله”.

وأتم المهاجم المغربي: “بإذن الله نفرح جميعا”.

يذكر أن النصر، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ ثلاثة مواسم، يتربع على الصدارة حاليا برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه الهلال، المتوج باللقب في الموسمين الماضيين.