شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف»: إيقاف 3 لاعبين وغرامة مالية على الصفاقسي التونسي بعد أحداث لقاء نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الإثنين، إيقاف ثلاثة لاعبين من فريق الصفاقسي التونسي، على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة الصفاقسي أمام نهضة بركان المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

إذ اعتدى عدد من لاعبي فريق الصفاقسي التونسي على حكم مباراة الفريق أمام نهضة بركان، والتي انتهت بفوز الفريق المغربي بثلاثية نظيفة وتأهله للمباراة النهائية للكونفيدرالية.

وقررت لجنة الانضباط بالكاف إيقاف ثلاث لاعبين من فريق الصفاقسي وهم «نسيم هنيد وحسام دقدوق وأيمن الحرزي»، وذلك لمدة ثلاث مباريات، بالإضافة إلى توقيع غرمة مالية على النادي التونسي قدرها 40 ألف دولار، وإيقاف المدربين المساعدين محمود المصمودي وكريم غربال لمدة خمس مباريات.