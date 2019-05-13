شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: رئيس الزمالك سيحضر نهائي الكونفيدرالية بعد رفع الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قبول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الالتماس الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لحضور مباراة نهائي الكونفيدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان.

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وكان رئيس الزمالك قد تعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكتب أحمد شوبير على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الكاف يقبل التماس مرتضي منصور ويرفع الإيقاف عنه.. ورئيس الزمالك سيحضر نهائي الكونفيدرالية الأفريقية».

ويخوض الزمالك مباراتي نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم19 مايو بالمغرب، والعودة يوم 26 من شهر مايو الجاري، في لقاء سوف يشهد مراسم تتويج بطل الكونفيدرالية بالكأس والميداليات الذهبية.