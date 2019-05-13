شكرا لقرائتكم هل يعطل الامتحان الجامعى حارس الزمالك الوحيد عن نهائى الكونفدرالية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، فى ورطة قبل مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بالمغرب، بعد إصابة عماد السيد، حارس الفريق بكسر فى أحد أصابع اليد، خلال مباراة الداخلية، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، بعدما تصدى السيد لركلة جزاء ثم تعرض للإصابة بعد ذلك، ليصبح الأبيض فى ورطة حيث سيغيب محمود جنش، حارس الأبيض، عن مواجهة نهضة بركان بعد إيقافه عقب تعرضه للطرد أمام النجم الساحلى التونسى، ليصبح عمر صلاح، الحارس الثالث للفريق هو الحارس الوحيد فى مواجهة نهضة بركان المقبلة.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن عمر صلاح حارس الفريق الأبيض يرتبط بامتحان جامعى بعد غد الأربعاء، وأشار الحارس للمقربين منه أنه ليس لديه مانع فى التضحية بأى أمر من أجل الوصول للجاهزية الفنية الكاملة من أجل حراسة عرين الأبيض فى المباراة الأفريقية المقبلة، و أنه يطمح فى أن يكون له دورًا مع زملاءه من أجل تحقيق أول لقب للقلعة البيضاء بالكونفدرالية.

ولن يعطل الامتحان حارس الزمالك الوحيد عن رحلة المغرب، حيث سيتوجه الفريق الأبيض يوم الخميس القادم أى بعد امتحانه بـ24 ساعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب النهائى الأفريقى.