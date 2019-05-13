شكرا لقرائتكم أبوريدة يطير للسعودية لأداء مناسك العمرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة صباح اليوم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة. ويعود أبوريدة إلى مصر يوم الجمعة المقبل، وغادر بصحبته أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والذى كان يتواجد فى مصر خلال الأيام الماضية لمتابعة استعدادات استضافة كأس أمم أفريقيا بجانب حضور اجتماعات المكتب التنفيذى للكاف.

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