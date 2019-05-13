شكرا لقرائتكم الكاف يخطر الزمالك بتوقيت ومكان إياب نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الزمالك، إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بتوقيت والملعب المقرر إقامته عليه مواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

وجاء الإخطار الذى تلقاه الزمالك أن المباراة ستقام فى الساعة العاشرة من مساء يوم 26 من شهر مايو الجارى بتوقيت القاهرة، على أن يقام اللقاء على استاد برج العرب فى الإسكندرية.

يذكر أن الزمالك سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى المغرب من أجل خوض مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان بالمغرب فى اللقاء المقرر له الأحد القادم فى العاشرة مساءً بتوقيت المغرب أى الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة.