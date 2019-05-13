شكرا لقرائتكم شوبير يكشف عن موعد تميمة كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري عن موعد الإعلان عن التميمة الخاصة ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصرفي الفترة من 21 مايو وحتى 19 يوليو، وكذلك الأغنية الافتتاحية للبطولة ، على أن يكون ذلك الأسبوع المقبل .

شوبير

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