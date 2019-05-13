شكرا لقرائتكم شيلونجو يغادر إلى نامبيا فى إجازة 4 أيام لظروف أسرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أجازة للمهاجم الناميبى "بنسون شيلونجو" 4 أيام، بناءً على طلبه لظروف أسرية. وغادر اللاعب بالأمس إلى نامبيا على أن يعود للتدريبات ضمن صفوف الفريق اعتبارا من الأربعاء المقبل. Advertisements ويستعد الاسماعيلي لمواجهة الداخلية الجمعة المقبل بالسويس فى الجولة رقم 33 بمسابقة الدورى العام.

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