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جدة - عمرو شويل ثنائي منتخب التايكاوندو مهددان بالغياب عن بطولة العالم أصبح الثنائى محمد أيمن وأحمد وائل لاعبا منتخب التايكوندو مهددان بالغياب عن المشاركة فى بطولة العالم التى تقام بمانشستر الأسبوع الجارى. أصبح الثنائى محمد أيمن وأحمد وائل لاعبا منتخب التايكوندو مهددان بالغياب عن المشاركة فى بطولة العالم التى تقام بمانشستر الأسبوع الجارى. ويشارك منتخب التايكوندو فى بطولة العالم فى الفترة من 15 إلى 21 مايو الجارى برئاسة كريم شبانة عضو مجلس الإدارة . ويواجه اللاعبان صعوبة فى الحصول على التأشيرة للحاق بالمنتخب، حتى يتمكنا من المشاركة فى منافسات البطولة وسط محاولات من مسئولى اتحاد التايكوندو لحل الأزمة.

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