شكرا لقرائتكم لاسارتى بطل الدقيقة 90 الجديد فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن المارد الأحمر تحت قيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى من الفوز على فريق سموحة أمس والوصول للنقطة 70 فى صدارة الترتيب.

تولى مارتن لاسارتى القيادة الفنية للأهلى منتصف ديسمبر الماضى، وخاض أول مباراة له مع الفريق أمام بيراميدز وخسر فيها بهدفين مقابل هدف وحيد، وتمكن لاسارتى من الوصول بالفريق للصدارة بعدما كان فى منتصف الدورىن وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير القلعة الحمراء ليست راضية عن الأروجويانى، بسبب تأخر الفوز وعدم قدرة الفريق على تسجيل العديد من الأهداف، وأيضا خروج الأهلى من البطولة الأفريقية بعد الهزيمة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الذهاب، ولم يستطع الفريق أن يعود فى مباراة الإياب، حيث فاز بهدف وحيد ولعب الأهلى تحت قيادة لاسارتى 18 مباراة فى الدورى فاز فى 15 مباراة وتعادل فى لقاء وحيد وخسر مباراتين.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المباريات، التى سجل فيها الأهلى فى الدقيقة 90 الموسم الحالى.

سموحة فى الدقيقة 98

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فى مباراة الأهلى مع سموحة، جاء هدف الفوز فى الدقيقة الـ98.

طلائع الجيش فى الدقيقة 90



وهو ما تكرر فى مباراة طلائع الجيش، حيث كادت المباراة أن تنتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، إلا أن على معلول أحرز الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 90 من عمر المباراة.

الاتحاد السكندرى 92



نفس الأمر حدث فى مباراة الاتحاد، حسث انتهى الوقت الأصلى من مباراة الفريق مع الاتحاد السكندرى بالتعادل السلبى لتأتى الدقيقة الثانية بعد الـ90 وتشهد إحراز الهدف الأول للأهلى، كما سجل الهدف الثانى فى الدقيقة 98.

المصرى 89



أحرز جونيور أجايى الهدف الثانى للأهلى فى مرمى المصرى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للمباراة.