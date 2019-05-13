شكرا لقرائتكم عروض رسمية بالجملة تنهال على محمد صبحى حارس بتروجت الشاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهالت العروض الرسمية على محمد صبحى حارس بتروجت الشاب من بعض الأندية المحلية للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. وظهر صبحى بمستويات رائعة وجيدة مع ناديه خلال المباريات التى شارك فيها الحارس، بالإضافة لإشادة الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بمستواه. وتلقى الحارس رغم صغر سنه عرضين جادين من إنبى والإسماعيلى للتعاقد معه فى الانتقالات المقبلة. Advertisements ورفض مسئولو بتروجت مناقشة العروض للحارس فى الوقت الحالى لصعوبة حال الفريق البترولى الذى تجمد رصيده عند 34 نقطة فى المركز السادس عشر بالدورى ويتبقى له مباراتين أمام سموحه والمقاولون العرب .

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