اختبار طبى لخالد بوطيب لتحديد موقفه من مواجهة نهضة بركان المغربى...

جدة - عمرو شويل المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، يخضع إلى اختبار طبى قبل مران الفريق المسائى اليوم الإثنين، لتحديد موقفه من المشاركة فى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربى، الأحد المقبل بالمغرب.

ويحدد الجهاز الطبى للزمالك مدى شفاء بوطيب من إصابة الركبة التى أبعدته عن الزمالك فى المباريات الماضية، تمهيدًا لتجهيزه للتواجد مع الأبيض والعودة بداية من مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى حيث ستغادر بعثة الفريق إلى المغرب الخميس القادم، على أن تقام مباراة العودة يوم 26 من شهر مايو الجارى على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقاد عمر السعيد هجوم الزمالك فى الفترة الماضية، وشارك فى مباراتى النجم الساحلى بنصف نهائى الكونفدرالية، وأيضا فى مباراة وادى دجلة بالدورى وإحرازه هدفًا، ومشاركته أمام الداخلية فى الدورى الممتاز.