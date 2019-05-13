حمادة طلبة يقود دفاع بتروجيت أمام سموحة...

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جدة - عمرو شويل

يقود حمادة طلبة مدافع بتروجت دفاع فريقه أمام سموحة فى المواجهة المقبلة بينهما الثلاثاء بعد المقبل، فى الجولة رقم 33 بالدورى العام.

وافتقد بتروجت جهود حمادة طلبة فى المواجهة الماضية أمام طلائع الجيش، والتى انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل نظيف وبات تأثيره واضحا على دفاع الفريق البترولى.

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بتروجت يحتل المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة ويحتاج للفوز فى مباراة على الأقل من آخر مباراتين مقبلتين له أمام سموحه والمقاولون العرب لضمان البقاء بالدورى.