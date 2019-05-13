مدرب المنتخب الأوليمبى يوجه رسالة لجماهير الزمالك...

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جدة - عمرو شويل مدرب المنتخب الأوليمبى يوجه رسالة لجماهير الزمالكويغيب محمود جنش الحارس الأساسى للزمالك عن مواجهة نهضة بركان بعد طرده فى لقاء النجم الساحلى الأخير فى الدور قبل النهائى للبطولة ، فى الوقت الذى يغيب فيه عماد السيد الحارس الثانى بعد إصابته بالأمس بكسر فى أصبعه بلقاء الداخلية .
إمكانيات عمر صلاح تؤهله للنهائى الأفريقى
وأضاف عبد الكريم أنه يدرك إمكانيات عمر صلاح جيدا ، بعدما استلمه فى سن الـ14 عاما عندما كان يعمل مديرا فنيا لقطاع حراس المرمى بالزمالك ، وظهر أن الحارس يمتلك إمكانيات فنية عالية وتم تصعيده للفريق الأول اكثر من مرة إلا أنه ابتعد نظرا لتواجد الثلاثى أحمد الشنأوى ومحمود جنش ومحمد أبو جبل وقتها وكان لابد من رحيل أحدهم .
آخر مباراة خاضها عمر صلاح
وكشف مدرب حراس المنتخب الأوليمبى أن أخر مباراة خاضها عمر صلاح كانت مع المنتخب الأوليمبى امام هولندا فى شهر مارس الماضى ورغم امتلاك الطواحين للاعبين جيدين يشاركون من الأندية الكبرى بالدوريات الأوروبية إلا أنه ظهر بشكل جيد .
نصائح أسامة عبد الكريم لعمر صلاح
وأشار أسامة عبد الكريم أنه لابد من الآن أن يقوم الجهاز ألفنى للزمالك من الآن برفع الضغط من على الحارس الشاب تماما ، وأن يبدأ اللاعب نفسه بمعايشة الحدث بمشاهدة العديد من مباريات نهضة بركان وان يقوم الجهاز المعأون لجروس بتقطيع بعض الكرات الخطرة للفريق المغربى وإعطائها للحارس لمشاهدتها بمفرده .
كما يجب على مدرب حراس مرمى الزمالك أن يقوم بعمل وحدات تدريبية خاصة لكل الكرات التى يتميز بها لاعبو نهضة بركان المغربى .
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