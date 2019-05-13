شكرا لقرائتكم صالح جمعة يعانى آلاما شديدة فى الذراع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعانى صانع ألعاب الأهلى صالح جمعة من آلام شديدة فى الذراع، إثر سقوطه فى مشاركته مع فريقه أمام سموحة أمس الأول السبت فى بطولة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف فى الدقيقة الثامنة فى الوقت بدل الضائع.
سقط صالح على ذراعه فى الشوط الأول أثناء اللقاء، مما استدعى طبيب الفريق خالد محمود إلى إعطائه حقن مسكنة لإصراره على استكمال المباراة.
وما زال جمعة يعانى من آلام فى الذراع مما يلزم إعطاؤه حقن أخرى مسكنة للتغلب على الآلام قبل مباراة إنبى المرتقبة.
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