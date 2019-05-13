شكرا لقرائتكم وفاة عضو فى أهلي الجزيرة بحمام السباحة فى غياب سيارات الاسعاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى عضو جديد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلى فى مستشفى المعلمين، بعد تعرضه لأزمة قلبية فى حمام السباحة أمس الأحد قبل أذان المغرب بمقر النادى فى الجزيرة ، ليتكرر سيناريو سقوط ضحايا فى عدم وجود سيارة أسعاف .

وكان العضو قد تعرض لأزمة قلبية ، وحاول الموجودين الاستعانة بسيارة أسعاف لكنهم فوجئوا بعدم وجودها فتم نقله بسيارة "الجولف كار" لمستشفى المعلمين المجاورة للنادى ولكنه توفى فيها، وكان قد توفى عضو فى أهلى الشيخ زايد منذ يومين بعد تعرضه لأزمة مشابهة أثناء لعبه كرة القدم وفى غياب سيارة الأسعاف أيضاً.

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من جانبهم أكد مسئولو الأهلى أن العضو كان يعاني من مشاكل صحية، و أثناء الاستحمام فى حمام السباحة أشتكى من وجود الام فى منطقة صدره،وتم فحصه من طبيب النادي، وتم نقله مباشرة لمستشفى المعلمين التي توفي فيها، نافيين وفاته بسبب الغرق.