شكرا لقرائتكم علي عباس: "فيفا" لن يتدخل لقبول احتجاج الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المحامي التونسي علي عباس المختص في القضايا الرياضية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لن يتدخل لقبول احتجاج الهلال ضد مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة في مباراة الفريقين الدورية.

وقال عباس لنشرة أخبار الرياضة في "العربية": خطاب "فيفا" الموجه إلى نادي الهلال أكد صحة موقف الأخير من الاحتجاج ضد مشاركة اللاعبين الهواة، كون الاتحاد الدولي أكد أن تسجيل الهواة خارج فترتي الانتقالات في مسابقة يشارك بها المحترفون أمر غير صحيح.

وواصل عباس: لا يمكن أن يتدخل فيفا لقبول احتجاج الهلال، ومن الصعب قبول الاحتجاج، لأن جميع الأندية تقريباً سجلت لاعبين هواة خارج فترة التسجيل، أنا أعتقد أن ما حدث هو خطأ إداري، لكن لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لا تشير إلى عقوبة ذلك.