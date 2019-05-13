شكرا لقرائتكم برايتون الإنجليزي يطيح بمدربه كريس هوتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برايتون يوم الاثنين عن إقالة مدربه كريس هوتون بعد مسيرة محبطة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى برايتون الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السابع عشر بعد فوزه ثلاث مرات فقط في آخر 23 مباراة.

وقال توني بلوم رئيس مجلس إدارة برايتون :هذه المسيرة وضعت النادي في خطر حقيقي، من خلال وضع هذه الحقيقة في رأسي، ومن خلال الأداء خلال تلك الفترة ، أصبحت أشعر أنه الوقت المناسب للتغيير.

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وتولى هوتون "60 عاما" تدريب برايتون في ديسمبر 2014 ثم قاد الفريق للصعود للدوري الممتاز عبر إنهاء موسم دوري الدرجة الأولى لعام 2017 في المركز الثاني.

وانهى برايتون الموسم الماضي في المركز الخامس عشر لكنه عانى كثيرا في الموسم الحالي، وتأكد بقاء الفريق في الدوري الممتاز، فقط قبل جولة واحدة من النهاية.

وبلغ برايتون المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي، لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ منصب هوتون.