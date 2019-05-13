تسيتسيباس سابعا وديوكوفيتش يعزز صدارته لتصنيف المحترفين

اسماء السيد - استفاد النمسوي دومينيك تييم واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من نتائجهما في دورة مدريد، رابع دورات الماسترز للألف نقطة، ليتقدما في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الإثنين، والذي عزز فيه بطلها الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارته.

ورفع ديوكوفيتش رصيده الى 12115 نقطة، موسعا الفارق الى 4170 نقطة عن الثاني الإسباني رافايل نادال الذي خرج في نصف نهائي الدورة الإسبانية أمام اليوناني الشاب (20 عاما) الذي أقصى أيضا في ربع النهائي، بطل مدريد في العام الماضي الألماني ألكسندر زفيريف.

وبموجب هذه النتائج، تقدم تسيتسيباس الى المركز السابع عالميا، وهو الأفضل له في مسيرته، علما بأنه كان مصنفا في المركز 43 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأتاح فقدان زفيريف اللقب، لتييم التقدم الى المركز الرابع في التصنيف العالمي، خلف السويسري روجيه فيدرر الثالث.

وعاد الكرواتي مارين سيليتش الى نادي العشرة الأوائل بدلا من الأميركي جون أيسنر.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12115 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

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3- السويسري روجيه فيدرر 5770

4- النمسوي دومينيك تييم 4845

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4745

6- الياباني كي نيشيكوري 3860

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3790

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3755

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 3145

10- الكرواتي مارين سيليتش 3025