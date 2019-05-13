موسم استئناسي للدوري الانجليزي

هذا الموسم حسم الصراع بين مانشستر سيتي و ليفربول، ونجح السيتي في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد العديد من الأرقام القياسية أبرزها الموسم الأكثر من الناحية التهديفية، وكان أفضل وصيف في تاريخ المسابقة هو ليفربول بعدما جمع 97 نقطة، ولكن هذا الرصيد لم يكن كافيا للحصول علي لقب البريميرليج.

ولأول مرة منذ موسم 1998-1999، الحذاء الذهبي تحصل عليه ثلاثة لاعبين هم محمد صلاح نجم ليفربول حامل لقب الموسم الماضي ومهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج وزميل محمد صلاح في الفريق ساديو ماني، جميعهم سجل 22 هدفا في البريميرليج.

وتم تسجيل رقم قياسي جديد للأهداف 20 فريق في الدوري الممتاز في موسم واحد يسجلون 1072 هدف، ويعود الفضل في ذلك إلى مباراة كريستال بالاس وبورنموث التي شهدت 8 أهداف وانتهت 5-3 لصالح بالاس.