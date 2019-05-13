ليكيب: ريال مدريد يعلن ضم هازارد بعد نهائي الدوري الأوروبي

كتب: عمر قورة

كشفت تقارير صحفية توصل نادي ريال مدريد الإسباني لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات البلجيكي إدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الإثنين إن ريال مدريد سيعلن رسميًا تعاقده مع هازارد بعد نهائي مسابقة الدوري الأوروبي الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة ستكلف خزائن النادي الملكي 100 مليون يورو، حيث ينتهي عقد صاحب الـ28 عامًا مع تشيلسي في نهاية موسم 2019-2020.

وشارك هازارد من على مقاعد البدلاء خلال مباراة ليستر سيتي أمس الأحد، فيما يبدو وأنها...